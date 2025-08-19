La atención sanitaria en la provincia de Ourense retomará la normalidad este miércoles

La Consellería de Sanidade ha comunicado que la atención sanitaria en los centros de salud de la provincia de Ourense retomará la normalidad este miércoles.

Así lo ha trasladado el conselleiro Antonio Gómez Caamaño, que ha confirmado que desde mañana todos los centros de salud estarán abiertos con normalidad y contarán con servicio médico. Desde la Consellería han puesto en valor el "esfuerzo", las medidas reorganizativas y el despliegue técnico para garantizar la atención en estos días.

Los incendios provocaron problemas en los sistemas de telecomunicaciones de varios ambulatorios por lo que se tuvo que reorganizar la atención primaria en varias zonas y se centralizó la atención médica en las cabeceras de comarca.

Además, se enviaron 35.000 SMS para informar a la población afectada, con el fin de minimizar los desplazamientos innecesarios y otros inconvenientes.

Gómez Caamaño ha agradecido la labor de todo el personal en estos días de incidencias, especialmente de técnicos de comunicación, logística y mantenimiento, además de la empresa Telefónica; así como la colaboración de protección civil y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Despliegue técnico

Para recuperar las comunicaciones, la Xunta ha llevado a cabo "un esfuerzo sin precedentes" y se instalaron 14 antenas Starlink en los hospitales públicos de Valdeorras y Verín, y en los centros de salud de Trives, Verín, Viana do Bolo, A Rúa, O Barco, Vilardevós, A Mezquita, Ribadavia, A Veiga, Laza, Larouco y Manzaneda.

Este sistema de comunicación vía satélite permite el acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar. Coordinado por la Xunta, un equipo de 57 personas de Telefónica trabajaron para restablecer los servicios de datos y telefonía, ya que los incendios destruyeron un gran número de infraestructuras de telecomunicaciones (fibra óptica, centrales 5G, etc.).

El operativo incluyó la instalación de 80 kilómetros de fibra en terrenos con grandes dificultades (terrenos inestables, con árboles y postes quemados, y condiciones climáticas adversas); el refuerzo de líneas móviles y de 'backup' o soporte; e instalación de 4 grupos electrógenos móviles para asegurar la estabilidad del suministro energético.