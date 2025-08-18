La Xunta asegura que los incendios de Ourense "van un poquito mejor" pero pide más medios al Gobierno

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad. Rosa Veiga - Europa Press

La evolución de los nueve incendios activos que afectan a la provincia de Ourense "va un poquito mejor", aunque son necesarios más medios por parte del Gobierno central.

Así lo ha trasladado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que se ha trasladado este lunes hasta el Centro de Coordinación Provincial de Ourense junto con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez.

La conselleira ha explicado que los medios de extinción siguen trabajando en los incendios activos en la provincia y ha confirmado que han llegado a la zona dos 'bulldozers' solicitados al Gobierno, maquinaria pesada que ayuda en las labores de cierre del perímetro de los fuegos y que están operando en el incendio de Larouco.

"Pero también tengo que decir que son insuficientes", ha matizado, tras demandar "un esfuerzo" del Gobierno para que envíe más 'bulldozers' del Ejército.

Sobre esto, ha señalado que es necesario "cerrar cuanto antes" el perímetro de todos los incendios "para que no se vuelvan a levantar esos fuegos" y dejarlos "sellados".