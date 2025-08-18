Piden la dimisión de la teniente de alcalde de Amoeiro (Ourense) por lanzar fuegos artificiales en la boda de su hija

El BNG de Amoeiro ha pedido la "dimisión inmediata" de la socialista Susana Rodríguez, teniente de alcalde del municipio ourensano y diputada provincial, después de que permitiese el lanzamiento de fuegos artificiales durante la boda de su hija este pasado domingo.

El portavoz local nacionalista Marcos Blanco ha emitido este lunes un comunicado en el que ha señalado que se trata de hechos que constituyen una "gran irresponsabilidad" así como una "falta de respeto a la ciudadanía" en plena ola de incendios en la provincia.

"No podemos permitir que representantes públicos minimicen comportamientos peligrosos e inadmisibles en un momento en el que tantas personas están sufriendo las consecuencias dramáticas de los incendios", ha añadido.

Han lamentado, además, que la teniente de alcalde "ha perdido toda legitimidad para continuar representando a los vecinos".

Menor también condena los hechos

Sobre este tema también se ha manifestado el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, que lo ha tachado de acontecimiento "absolutamente condenable" y una "irresponsabilidad".

"Cada uno debe tomar las decisiones que le corresponden conforme a lo que ha hecho y en función de las responsabilidades que le corresponden", ha afirmado Menor ante la petición de dimisión por parte del BNG.

Además, ha afirmado que se trata de una "conducta de riesgo" en un momento en el que "no se pueden llevar medios aéreos y la dificultad de extinción es mucho mayor".

"Yo seguro que no lo habría hecho, pero si hubiera pasado esto seguramente habría asumido las responsabilidades que tocan", ha añadido.