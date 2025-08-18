En libertad el vecino de Petín (Ourense) detenido este domingo como presunto autor de un incendio

Más de 150 vecinos de Petín se concentran en los jugados en apoyo de un detenido en el marco de la ola de incendios. Vecinos de Petín

El vecino de Petín (Ourense) detenido este domingo como presunto autor de un incendio en O Seixo (O Bolo) ha sido puesto en libertad este lunes por el juzgado de A Pobra de Trives.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han añadido que se ha acordado su puesta en libertad en calidad de investigado por un supuesto delito de incendio forestal y con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

Este mismo lunes por la mañana, más de 150 vecinos de Petín, entre ellos su alcaldesa, se trasladaron hasta Trives para mostrar su apoyo al detenido, de 61 años, donde han denunciado que su arresto fue "injusto" y que está siendo un "cabeza de turco".

Al respecto, estos vecinos lamentaron que se "detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó". "Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes" de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días", indicaron, para añadir que "los verdaderos responsables parecen necesitar un cabeza de turco y no vamos a permitirlo".

Uno de ellos, ha explicado a Europa Press que el hombre detenido era "un voluntario" que estaba ayudando y se limitó a prender "a modo de cortafuegos", y que estaba "intentando salvar el pueblo" porque tiene conocimientos de cómo actuar en caso de incendios.