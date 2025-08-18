Incendios en Galicia: Cortada al tráfico la N-525 a su paso por Cualedro (Ourense)

La N-525 ha sido cortada al tráfico este lunes a su paso por el municipio ourensano de Cualedro por los incendios forestales que afectan a la zona.

Según ha informado el 112, el tráfico está cortado entre los puntos kilométricos 177 y 180, dentro del término municipal de Cualedro.

Este municipio está afectado por un incendio forestal nacido de dos focos, uno en Oímbra y otro en Xinzo de Limia. Según las últimas estimaciones, el fuego ha calcinado ya unas 12.000 hectáreas y afecta a los ayuntamientos de Monterrei, Verín, Laza y Trasmiras, además de Cualedro.

Para su extinción se están movilizando 18 técnicos, 91 agentes, 127 brigadas, 82 motobombas, cuatro palas, cinco unidades técnicas de apoyo, 17 helicópteros y 29 aviones. Además, participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).