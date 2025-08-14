Unas 260 personas confinadas en Oímbra y Monterrei (Ourense) debido a los incendios

Unos 40 vecinos de A Bouza, en Viana do Bolo, fueron desalojados en las últimas horas debido a los incendios que arrasan la provincia ourensana, aunque pudieron regresar a sus casas poco después. Alrededor de 260 personas, además, han sido confinadas en los municipios de Monterrei y Oímbra.

Así lo ha informado este mediodía el 112 Galicia, que indica que los núcleos afectados por el confinamiento son los de A Madalena, en Monterrei, donde están afectados 140 ciudadanos, y el de Casas dos Montes, en Oímbra, con 122 personas confinadas por seguridad. Precisamente, en Monterrei fue preciso confinar varios núcleos durante la madrugada debido a los incendios.

Así lo confirman por parte del centro de coordinación los técnicos de Protección Civil de la Xunta de Galicia, que están participando en las tareas asociadas a la extinción de los incendios forestales desde que fueron activados los protocolos de protección a la ciudadanía (Situación 2) en toda la provincia de Ourense.

La técnicos de Protección Civil no descartan nuevas medidas en las próximas horas. El confinamiento en estos casos es habitual para proteger a los ciudadanos que puedan estar en peligro debido a la cercanía de los incendios, como ocurrió con los más de 100 niños que disfrutaban estos días de un campamento deportivo en Cabeza de Manzaneda.

El fuego sin controlar de Chandrexa de Queixa se aproximaba a la zona en la que estaban, por lo que tuvieron que confinarse durante una noche. "Se asustaron un poquito a la tarde al ver el humo, pero nada, los chavales apenas se han enterado, yo creo que se han enterado un poco más ahora que han visto todo quemado", ha explicado una de las monitoras.

El incendio forestal de Oímbra, en concreto el iniciado en A Granxa, afecta a unas 5.000 hectáreas tras comenzar el martes a las 14:39 horas. 13 técnicos, 31 agentes, 48 brigadas, 35 motobombas, 2 palas, 4 unidades técnica de apoyo, 7 helicópteros, 8 aviones y la UME trabajan para sofocar las llamas que causaron heridas a tres brigadistas que permanecen hospitalizados en el CHUAC.