Los brigadistas heridos en Oímbra (Ourense) evolucionan favorablemente: "El más grave tiene quemaduras en el 60% del cuerpo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita el Centro de Coordinación Central de incendios Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que los tres brigadistas municipales del Ayuntamiento de Oímbra que sufrieron quemaduras en el incendio forestal que continúa activo en la localidad ourensana evolucionan favorablemente.

En declaraciones Europa Press este miércoles en el Centro de Coordinación Central, en Santiago, el titular del Gobierno gallego ha señalado que el más grave es un joven de 18 años que permanece ingresado en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con quemaduras en "casi el 60% de su cuerpo".

Fuentes hospitalarias han confirmado que los otros dos brigadistas ourensanos, de 23 y 25 años, también continúan ingresados en el centro hospitalario coruñés con pronóstico grave por quemaduras de tercer grado en el 15% de la superficie corporal, así como por intoxicación por inhalación de humo.

Además, Alfonso Rueda ha confirmado que un brigadista de la Xunta también resultó herido este martes por un accidente con uno de los vehículos de extinción y ha señalado que "evoluciona favorablemente".

Ha detallado también que los servicios sanitarios atendieron a vecinos de la zona de Oímbra por crisis de ansiedad, quemaduras leves y pequeñas lesiones.