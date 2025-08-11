Muere en Oímbra (Ourense) un motorista de 38 años tras chocar contra un guardarraíl Guardia Civil de Ourense

Un motorista de 38 años ha fallecido este lunes tras chocar contra una barrera de protección metálica en el municipio ourensano de Oimbra.

Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron a las 00:49 horas a la altura del kilómetro 1,100 de la OU-1011. Según relata la benemérita, el varón conducía una Honda modelo CBR900RR cuando se salió de la vía por el margen derecho y posteriormente colisionó contra el guardarraíl.

El motorista, vecino de Oímbra y único ocupante del vehículo, hacía uso del casco como elemento de protección.