Incendios en Ourense: activos un incendio en Verín, próximos a casas, y otro en Montederramo

Trabajos de extinción a cargo del helicóptero de la BRIF de Laza en la serra de san Mamede, en el fuego por debajo de la aldea de Teixeira (Maceda), a 10 de agosto de 2025, en Maceda, Ourense, Galicia (España). Rosa Veiga - Europa Press

Un incendio en Verín (Ourense) permanece activo desde la mañana del lunes en la parroquia de Mourazos, con peligro por proximidad a viviendas del núcleo de población de Tamagos. Por el momento, no existe una estimación de su dimensión.

Según informa la Consellería do Medio Rural, está solicitada la activación de la Situación 2 como medida preventiva ante esto, como recoge Europa Press.

Con todo, la Guardia Civil informa de que, aunque el fuego está cercano a casas, no hay peligro para sus vecinos. Por ahora intervienen un técnico, cuatro agentes, tres brigadas, dos motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Además, en Montederramo (Ourense), parroquia de Paredes, un incendio iniciado a las 04:50 de la madrugada del lunes -del que tampoco existe estimación de su dimensión- afecta a su abedular. Se han movilizado para su extinción un agente, siete brigadas, tres motobombas, dos palas, un técnico, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones.

En la misma provincia, permanecen activos los fuegos de Chandrexa de Queixa (1.600 hectáreas), parroquia de Requeixo, desde las 15:51 horas viernes y Vilariño de Conso (180 hectáreas), parroquia de Mormentelos, desde las 17:30 horas del domingo.

En este lugar ya se produjo otro fuego este fin de semana, con una dimensión de 9,14 hectáreas y extinguido a las 21:30 horas del sábado.

Incendios estabilizados y controlados

Ahora bien, está estabilizado desde las 23:37 horas del domingo el incendio forestal de Maceda (400 hectáreas), parroquia de Castro de Escuadro, que obligó a desalojar a vecinos. La Xunta apunta a la "clara intencionalidad" por iniciarse en "entre cinco y seis puntos casi simultáneos".

Por su parte, está igualmente estabilizado, desde las 20:28 horas del domingo, el incendio del municipio coruñés de Monfero, parroquia de Queixeiro, que obligó a desalojar el monasterio de Caaveiro y afecta al parque natural de As Fragas do Eume. Quema cinco hectáreas desde su inicio en la tarde del domingo.

También está estabilizado el fuego de A Estrada (Pontevedra), parroquia de Souto, desde las 22:10 horas del domingo. Quema unas 20 hectáreas desde el mediodía del 10 de agosto.

Además, siguen controlados los fuegos de Padrenda (Ourense), parroquia homónima (40 hectáreas), y A Fonsagrada (Lugo), parroquia de Monteseiro, que quema unas 150 hectáreas desde el pasado martes.