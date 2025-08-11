Trabajos de extinción a cargo del helicóptero de la BRIF de Laza en la serra de san Mamede, en el fuego por debajo de la aldea de Teixeira (Maceda), a 10 de agosto de 2025, en Maceda, Ourense, Galicia (España).

Trabajos de extinción a cargo del helicóptero de la BRIF de Laza en la serra de san Mamede, en el fuego por debajo de la aldea de Teixeira (Maceda), a 10 de agosto de 2025, en Maceda, Ourense, Galicia (España). Rosa Veiga - Europa Press

Provincia de Ourense

Incendios en Ourense: activos un incendio en Verín, próximos a casas, y otro en Montederramo

Según informa la Consellería do Medio Rural, está solicitada la activación de la Situación 2 como medida preventiva para el incendio de Verín

Un incendio en Verín (Ourense) permanece activo desde la mañana del lunes en la parroquia de Mourazos, con peligro por proximidad a viviendas del núcleo de población de Tamagos. Por el momento, no existe una estimación de su dimensión.

A Cañiza (Pontevedra) registra dos incendios y uno supera las 20 hectáreas y amenaza casas

Según informa la Consellería do Medio Rural, está solicitada la activación de la Situación 2 como medida preventiva ante esto, como recoge Europa Press.

Con todo, la Guardia Civil informa de que, aunque el fuego está cercano a casas, no hay peligro para sus vecinos. Por ahora intervienen un técnico, cuatro agentes, tres brigadas, dos motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Además, en Montederramo (Ourense), parroquia de Paredes, un incendio iniciado a las 04:50 de la madrugada del lunes -del que tampoco existe estimación de su dimensión- afecta a su abedular. Se han movilizado para su extinción un agente, siete brigadas, tres motobombas, dos palas, un técnico, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones.

En la misma provincia, permanecen activos los fuegos de Chandrexa de Queixa (1.600 hectáreas), parroquia de Requeixo, desde las 15:51 horas viernes y Vilariño de Conso (180 hectáreas), parroquia de Mormentelos, desde las 17:30 horas del domingo.

En este lugar ya se produjo otro fuego este fin de semana, con una dimensión de 9,14 hectáreas y extinguido a las 21:30 horas del sábado.

Incendios estabilizados y controlados

Ahora bien, está estabilizado desde las 23:37 horas del domingo el incendio forestal de Maceda (400 hectáreas), parroquia de Castro de Escuadro, que obligó a desalojar a vecinos. La Xunta apunta a la "clara intencionalidad" por iniciarse en "entre cinco y seis puntos casi simultáneos".

Por su parte, está igualmente estabilizado, desde las 20:28 horas del domingo, el incendio del municipio coruñés de Monfero, parroquia de Queixeiro, que obligó a desalojar el monasterio de Caaveiro y afecta al parque natural de As Fragas do Eume. Quema cinco hectáreas desde su inicio en la tarde del domingo.

También está estabilizado el fuego de A Estrada (Pontevedra), parroquia de Souto, desde las 22:10 horas del domingo. Quema unas 20 hectáreas desde el mediodía del 10 de agosto.

Además, siguen controlados los fuegos de Padrenda (Ourense), parroquia homónima (40 hectáreas), y A Fonsagrada (Lugo), parroquia de Monteseiro, que quema unas 150 hectáreas desde el pasado martes.