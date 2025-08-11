Un brigadista sufre quemaduras durante la extinción del incendio de Maceda (Ourense)

Un brigadista resultó herido por quemaduras durante la extinción del incendio de Maceda en la tarde del pasado domingo. Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, un bombero forestal del distrito 15 sufrió quemaduras en una pierna y un glúteo "por radiación, no por contacto directo con la llama".

El trabajador necesitó ser evacuado a un centro médico. Este lunes se encuentra en su casa y evoluciona bien.

Este fuego está estabilizado desde las 23:37 horas del domingo, en la parroquia de Castro de Escuadro, que llevó a que vecinos se marchasen de sus casas por la proximidad al núcleo de A Teixeira.

Según las últimas estimaciones, calcina 400 hectáreas y la Xunta apunta a la "clara intencionalidad" por iniciarse en "entre cinco y seis puntos casi simultáneos".

En conversación con Europa Press el pasado domingo, la alcaldesa, Uxía Oviedo, incidía en que, "por las horas y por como se inició, todo apunta a eso", que apelaba a la investigación y que el asunto "se esclarezca".

La regidora apuntaba que las pérdidas son de un "valor incalculable", tanto por el aprecio emocional hacia la sierra de Maceda, en la que avanza el fuego quemando un monte repleto de árboles, como por su necesidad para agricultores y ganaderos que viven de ella.