El presunto autor de incendios en Ourense tendrá que comparecer semanalmente mientras lo investigan

Incendio forestal en Oseira, en San Cristovo de Cea (Ourense), en agosto de 2024. Rosa Veiga

El juzgado número 1 de Ourense, en funciones de guardia, ha ordenado este jueves la puesta en libertad del presunto autor de varios incendios en la capital provincial, con la obligación de comparecer semanalmente ante el magistrado.

Así, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el individuo sigue investigado por incendio en grado de tentativa.

El hombre, de 28 años, fue detenido el martes por supuestamente haber provocado varios incendios en las últimas semanas en el monte de Canibelos, en la parroquia de Velle, municipio de Ourense, donde también reside. Fue sorprendido por agentes forestales intentando iniciar un fuego en esa misma ubicación.

La identificación fue realizada por efectivos de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) y el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais durante labores de investigación y vigilancia en la zona.

Tras ser identificado por los agentes, fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a sus dependencias para tomarle declaración. Su pase a disposición judicial tuvo lugar el jueves por la tarde.

La operación se desarrolló en el marco de una investigación conjunta entre la Policía Nacional, la UIFO y el personal del Distrito Forestal XII, tras detectar en los últimos días una actividad incendiaria inusual en la zona, con varios fuegos reiterados.