Quince granjas de Ourense están afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica

Cuatro nuevos focos de la enfermedad hemorrágica epizoótica han sido detectados en las comarcas ourensanas de A Gudiña, Terra de Trives, Terra de Caldelas y Viana. La EHE es una enfermedad infecciosa pero no contagiosa producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos de género Culicoides, spp.

En un comunicado, la Consellería do Medio Rural explica que la Xunta notificó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la detección de estos cuatro focos, que fueron confirmados por el Laboratorio de Sanidade e Producción Animal de Galicia.

Así, con la declaración de estos nuevos, Galicia tiene notificados focos en cinco comarcas veterinarias -la quinta es la de Verín-, todas en la provincia de Ourense en este periodo estacional 2024 de circulación del vector transmisor - en invierno, al no existir circulación del vector, no existe posibilidad de infección de los animales-.

Tal y como ha recogido Europa Press, la única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de los mosquitos transmisores, por lo que no es posible el contagio directo o indirecto entre ellos. Además, no afecta a las personas, que no pueden enfermar ni por la picadura del mosquito transmisor, por contacto con los animales infectados, ni por el consumo de productos de origen animal -carne, leche- de estos animales.

Hasta el momento, la Consellería de Medio Rural ha facilitado indemnizaciones en Galicia por valor de más de 196.000 euros. A ellas se les sumarán también ayudas por tratamientos veterinarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Al término de la pasada estación de circulación del vector, la Consellería registró un total de 641 explotaciones sobre un censo superior a las 30.000 granjas bovinas, en las que resultaron afectados 1.484 animales, con un índice de mortalidad del 1,09%.

Al tratarse de una enfermedad vírica no hay tratamiento curativo, pero existe una vacuna desarrollada por la farmacéutica gallega Zendal y autorizada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que la Xunta espera pueda estar disponible a finales de este mes de julio.