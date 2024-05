Jácome rechaza la situación "crítica" del Concello de Ourense: "Es el más saneado de Galicia"

El Concello de Ourense ha albergado este jueves un pleno extraordinario solicitado por el PSOE y el BNG para analizar la situación económica del consistorio, que la oposición ve "crítica" y que, aseguran, se encuentra "en bancarrota".

Durante el pleno, según recoge Europa Press, el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, ha negado este extremo, añadoendo que "Ourense es el ayuntamiento más saneado de toda Galicia" e invitando a la oposición a que "soliciten formalmente la intervención del Estado español" si realmente creen que hay bancarrota.

El Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego han empleado la sesión extraordinaria para realizar un balance negativo de la situación que atraviesa la ciudad, exponiendo que las concesiones están en precario, los cierres de servicios sociales, los recortes en cultura y el hecho de que estén sin presupuestos desde 2020 y sin Plan General de Ordenación Municipal.

"Podemos afirmar, sin duda, que el Concello de Ourense se encuentra en una situación de falta de sustentabilidad económica", ha manifestado el portavoz del BNG, Luis Seara, asegurando que "el actual presupuesto no llega para financiar servicios públicos". Una queja a la que se ha sumado la edil del Partido Socialista María Fernández, señalando que "todas las obras públicas ejecutadas por Democracia Ourensana están sin pagar".

Además, Fernández ha expuesto que el ayuntamiento "tiene una serie de servicios que son de prestación obligatoria en función a la ley de bases de régimen local" y que están en precario. "Lo grave no es que estemos pagando más por los servicios, el mayor de los problemas es que los servicios no se prestan en las condiciones en las que se deberían prestar", ha reprochado.

En la misma línea se ha manifestado el PP que, con todo, ha comenzado su intervención criticando que las dos formaciones no lo tuviesen en cuenta para solicitar el pleno a tres bandas. "Demuestra la nula capacidad de diálogo, esperemos que a partir de ahora haya consenso", ha afeado la portavoz, Sonia Ogando.

Un Concello "saneado"

Los argumentos de la oposición han chocado con lo esgrimido por el regidor, Gonzalo Pérez Jacome, que ha defendido que "Ourense es de los ayuntamientos más saneados de España, con deuda cero y con remanente". "¿Cómo se puede decir que un ayuntamiento que tiene deuda cero y remanente positivo está en bancarrota?", ha cuestionado el alcalde.

Minutos antes, durante la intervención del PP, Ogando ha aproximado su teléfono móvil al micrófono para reproducir un audio de cuando Jácome se encontraba en la oposición y pedía la intervención del ayuntamiento de Ourense por parte de la Xunta de Galicia y el Estado Español, criticando la caducidad de diferentes concesiones.

"¿Hay que pedir entonces ahora la intervención del ayuntamiento por parte de la Xunta de Galicia y el Estado español?", ha cuestionado Ogando, tras lo que el alcalde ha invitado formalmente a los grupos de la oposición a que soliciten tal intervención.

"No es que estemos en bancarrota, es que es al revés, somos los más saneados de Galicia y probablemente de España. La bancarrota no se pregona, se solicita al Gobierno de España que intervenga y el Gobierno tiene la obligación de hacerlo, así que mientras no lo hagan, y obviamente no lo van a hacer porque no está en bancarrota, lo único que hacen es engañar a la población y nada más", ha reprochado Jacome, antes de sentenciar que "son todos unos fantasmas" porque "si fuese cierto lo que dicen, están tardando en mandar una solicitud al Gobierno de España".

Moción de censura

Además, el pleno ha estado sobrevolado por la propuesta del Partido Socialista de abrir un diálogo con el Bloque Nacionalista Galego y con el Partido Popular para "cambiar el rumbo" de la ciudad. Una propuesta que el alcalde ha criticado.

"¿Una moción de censura o nuevas elecciones, a qué te refieres? Como tu partido ya te dio una colleja ahora vienes al pleno a hablar en clave", ha afeado Pérez Jacome a la portavoz del PSOE, Natalia González, a la que ha reprochado que "las mociones de censura no se proponen, se firman y se presentan con 14 firmas en el ayuntamiento de Ourense. Todo lo demás es fuego de artificio".

Mientras el PP y el BNG han ratificado las posturas que ya habían esgrimido previamente. Los nacionalistas han criticado que los populares "han salido con anterioridad al rescate de Jácome y van a seguir saliendo cuando lo necesite", por tanto el portavoz de la formación, Luis Seara le ha indicado al PSOE que "debe convencerlos de que rompan el acuerdo que suscribieron" y que "pidan disculpas a los vecinos por los daños causados" antes de "entrar en valoraciones".

Por su parte, la portavoz del PP, Sonia Ogando ha subrayado que "si Jacome está en la alcaldía es gracias a ustedes, señores del Bloque", y ha insistido en que si reciben "una propuesta formal real y sólida" están "dispuestos a sentarse a hablar sin líneas rojas".

"Sonia, lo mismo le digo yo al Bloque y al PSOE en la Diputación, cuando quieran si están dispuestos a hablar de una alternativa seria también pueden hablar conmigo", ha amenazado el alcalde y líder de Democracia Ourensana a la bancada popular, en referencia al pacto con el PP de que cada formación gobierne donde fue la lista más votada.