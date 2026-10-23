Grave accidente en el Aeródromo de Caldas (Pontevedra): vuelca una avioneta cuando iba a aterrizar

Grave accidente el que se ha registrado en las últimas horas en el aeródromo de Caldas de Reis, concretamente, en la parroquia de Godos.

Sobre las 13:30 horas y, cuando iba a tomar tierra, una avioneta volcó a consecuencia, según las primeras hipótesis, de un fallo mecánico. Así lo han precisado fuentes de la Guardia Civil recogidas por Europa Press.

Dos hombres resultaron heridos tras volcar una avioneta en el aeródromo de la parroquia de Godos, en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis.

A consecuencia de lo anterior, un hombre, de 75 años de edad y vecino de Pontecesures, ha resultado herido grave. Otro varón, de 57 años y vecino de Caldas de Reis, sufrió heridas leves.

Hasta el lugar se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, la Guardia Civil, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis. Los servicios de emergencias siguen trabajando en el punto.