Reabierta la AP-9 tras el accidente mortal entre un camión y una furgoneta que dejó un fallecido

La autopista AP-9 ha recuperado la circulación pasadas las 19:30 horas de este martes, después de permanecer cortada desde el mediodía a consecuencia de un grave accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta, en el que ha fallecido un hombre de 51 años.

Según ha informado la Guardia Civil, el tramo comprendido entre los kilómetros 93 y 107, en dirección Vigo, ha quedado reabierto tras más de cinco horas de interrupción del tráfico, que provocaron importantes retenciones.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 107 de la autopista. El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 14:30 horas, después de que un camión sufriese un accidente y quedase atravesado en la vía, en posición de tijera, impactando contra una furgoneta que se encontraba detenida en el arcén.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la furgoneta quedó atrapado en el interior del vehículo y finalmente perdió la vida. Se trata de un vecino de Vilagarcía de Arousa de 51 años, identificado con las iniciales J.M.N. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias del 061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Cuntis.

La circulación quedó restablecida a última hora de la tarde, después de que el accidente condicionase durante varias horas el tráfico en uno de los principales ejes de comunicación por carretera de Galicia.