Muere un hombre en un accidente en la AP-9, que obliga a cortar el tráfico en sentido Vigo

Un hombre ha fallecido este mediodía en un accidente de tráfico entre un camión con tráiler y un turismo en la AP-9, a su paso por Caldas de Reis (Pontevedra). El siniestro se produjo alrededor de las 14:30 horas en el kilómetro 107 de la autopista, en sentido Vigo.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, ambos vehículos colisionaron y el turismo quedó volcado, mientras que el camión articulado terminó en posición de tijera, atravesado sobre el coche. El conductor del turismo quedó atrapado en el interior del vehículo y, a su llegada, los servicios de emergencias confirmaron su fallecimiento, sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida.

El accidente obligó a movilizar a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis, después de que los alertadores advirtiesen de que podía haber una persona atrapada.

AP-9, cortada en sentido Vigo

El siniestro ha obligado a cortar la circulación en la AP-9 en sentido Vigo a la altura de Caldas de Reis. La posición en la que ha quedado el camión, atravesado en la calzada, impide el paso de los vehículos en esta dirección.

Accidente en la Ap9 con camión atravesado y ocupando ambos carriles en dirección a Pontevedra viniendo de Santiago. Kms de retención y sin salida alguna así que evita ese tramo que comienza aprox en el km 100 de la misma ap9 Edito : guardia civil ya no permite acceso desde km 92 https://t.co/6yz2oz3vVn — Esteban Velasco (@3stebanvd) October 20, 2026

Además, la presencia de numerosos restos sobre la vía ha complicado las labores de intervención. El corte está provocando importantes retenciones que se extienden desde el entorno del kilómetro 107 y que llegan hasta Santiago de Compostela.