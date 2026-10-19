Oubiña mantiene el pulso a la Xunta: si no puede hacer su ruta turística del narcotráfico por mar, la hará por tierra

El excontrabandista gallego Laureano Oubiña ha decidido mantener el pulso con la Xunta de Galicia volviendo a la carga con su ruta del narcotráfico, una iniciativa organizada por el cambadés para dar a conocer sus memorias en el contrabando y también "vivencias que no se contaron".

Este pasado verano, Oubiña había ideado la ruta por las Rías Baixas, llegando a cubrir todas las plazas por personas interesadas en sumarse a esta iniciativa que incluía, además, una parte gastronómica. La idea de Oubiña, con todo, hirió sensibilidades entre sectores volcados en la lucha contra la droga, como Érguete o la Fundación Galega contra o Narcotráfico.

Finalmente, la ruta fue vetada por el organismo autonómico, que alegó que reunía las características de un paquete turístico, estableciendo la normativa que este tipo de productos solo pueden ser comercializados por agencias de viajes con la correspondiente licencia, un requisito que, según el expediente, no se cumplía, pues no figuraba ninguna agencia autorizada detrás de la iniciativa.

El excontrabandista fue muy crítico con esta administración, acusando a la Xunta y a la clase política de ponerle palos en las ruedas y de no respetar su derecho a la reinserción.

Nueva ruta: Desmontando Fariña

Este fin de semana, el cambadés decidía no torcer el brazo. Anunció la ruta "Oubiña desmonta Fariña" y, en esta ocasión, la iniciativa se anuncia bajo la marca de una agencia gallega. Será, eso sí, una ruta terrestre para "conocer la verdadera historia del contrabando", y "las vivencias reales que no se contaron". También las memorias de Oubiña y "lo que nunca debería haber sucedido".

La experiencia, que tendrá un coste de 185 euros por persona, se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con salida y llegada desde Barrantes, donde se ubica la bodega de Laureano Oubiña. Allí se celebrará un desayuno y una comida.