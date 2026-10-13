Detenido un hombre tras asaltar tres iglesias de Vilagarcía (Pontevedra)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en iglesias de Vilagarcía de Arousa. La investigación permitió relacionarlo con los asaltos registrados en los templos de Sobrán, Sobradelo y Cornazo.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, el sospechoso accedía a los templos tras fracturar o forzar elementos de cierre, causando daños de consideración en puertas, ventanas y otras partes de los edificios.

La investigación se prolongó durante varias semanas hasta que, el pasado 2 de octubre, los agentes establecieron un dispositivo especial para identificar al posible autor de los robos. Durante el operativo, el hombre fue localizado in fraganti cuando presuntamente se disponía a cometer un nuevo robo con fuerza en un establecimiento comercial. El individuo había fracturado previamente la cristalera del local con una baldosa de la vía pública para acceder al interior, momento en el que fue interceptado y detenido por los agentes.

Una vez trasladado a dependencias policiales, las pesquisas permitieron acreditar su presunta participación en los robos cometidos en las iglesias de Sobrán, Sobradelo y Cornazo, vinculándolo así con los hechos investigados.

Las actuaciones fueron coordinadas con el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1 de Vilagarcía de Arousa, ante el que fue puesto a disposición judicial el detenido junto con las diligencias instruidas.