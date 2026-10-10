Servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio en una vivienda en Nantes, en Sanxenxo (Pontevedra). CONCELLO SANXENXO

Un incendio en Sanxenxo (Pontevedra) calcina una zona de escombros y alcanza un garaje próximo a una vivienda

Los servicios de emergencias han extinguido este sábado un incendio declarado en las inmediaciones de una vivienda de la parroquia de Nantes, en Sanxenxo (Pontevedra).

El fuego se originó en una zona de escombros y también se detectaron llamas en un garaje próximo, aunque el inmueble principal no resultó afectado.

El incidente se produjo alrededor de las 17:30 horas, cuando se declaró el fuego que acabó calcinando los escombros acumulados en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias Sanxenxo, la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos de O Salnés, que participaron en las labores de extinción.