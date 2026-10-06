Vehículo detectado a 140 km/h en una zona de 50 km/h en Ribadumia (Pontevedra). Guardia Civil

Investigan a un conductor en Ribadumia (Pontevedra) tras pillarlo a 140 km/h en un tramo de 50

Un conductor está siendo investigado por la Guardia Civil al ser detectado por un radar a 140 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 km/h. En concreto, el suceso se produjo en la carretera PO-300, a su paso por la localidad pontevedresa de Ribadumia.

Tal y como ha detallado el Instituto Armado a Europa Press, los agentes detectaron a las 08:50 horas de este martes a un vehículo, conducido por un joven de Cambados de 26 años, que circulaba por encima del límite de velocidad permitida.

Por estos hechos, que podrían conllevar pena de multa y privación del permiso de conducir, el varón es investigado por un delito contra la seguridad vial.

Además, tendrá que comparecer ante el tribunal que corresponda cuando sea requerido para ello.