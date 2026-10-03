Vilagarcía (Pontevedra) recurrirá a la vía judicial si Patrimonio no desbloquea la obra de Casa Jaureguizar

El Concello de Vilagarcía ha anunciado que recurrirá a la vía judicial si la Dirección Xeral de Patrimonio no desbloquea las obras en la Casa Jaureguizar en el plazo de un mes.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en nota de prensa, "no van a consentir" que el inmueble se continúe deteriorando debido a los "impedimentos" de Patrimonio, ni tampoco renunciar a la creación de un centro social en el edificio, finalidad para la que fue adquirido al Plan Nacional sobre Drogas.

Según ha relatado el Concello a Europa Press, después de más de cuatro años de gestiones "infructuosas" ante el organismo autonómico y transcurridos tres meses sin recibir respuesta a la segunda solicitud de desistimiento de autorización realizada por Ravella, han decidido recurrir a la vía judicial si en el plazo de un mes Patrimonio no desbloquea la intervención.

En este contexto, han justificado esta decisión en los "constantes cambios de criterio" de Patrimonio durante estos años y los "obstáculos" que se han ido poniendo al Ayuntamiento cada vez que cumplía un nuevo requisito, sumados al "silencio" sobre la última petición realizada.

Asimismo, han indicado que el ultimátum también se justifica por los daños que la propiedad está sufriendo al no permitir la Administración autonómica actuar en ella de ningún modo, así como por el "perjuicio provocado a la ciudadanía" de Vilagarcía, que no puede contar con un nuevo servicio público.

Además, el Ayuntamiento advierte de que también presentará una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso si el departamento territorial de Patrimonio deniega de nuevo el desistimiento de autorización legalmente motivado, ya que se trata de una posibilidad prevista por la Ley 5/2025, de 23 de febrero, para los elementos de menor protección.

El Gobierno local ha recordado que consiguió adquirir el chalé de la avenida Doutor Tourón al Plan Nacional sobre Drogas por 170.047 euros a principios de 2019. Posteriormente, en 2023, accedió a un préstamo sin intereses del IGVS por importe de 884.250 euros para financiar su rehabilitación y conversión en centro de uso social.