Rueda, Pradales e Illa defienden la descentración y muestran sus diferencias en financiación y vivienda

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el lehendakari, Imanol Pradales; y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Foro La Toja - Vínculo Atlántico, a 2 de octubre de 2026, en O Grove Elena Fernández - Europa Press

Los presidentes de Galicia, Euskadi y Catalunya; Alfonso Rueda, Imanol Pradales y Salvador Illa; han defendido la descentralización y han reivindicado la estabilidad política de sus territorios durante el 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico'. También han expuesto sus diferencias en el modelo de financiación autonómica y en materia de vivienda, con el 'popular' abogando por elecciones "cuanto antes".

El debate entre los titulares de los gobiernos de las tres nacionalidades históricas ha sido moderado por el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas. El presidente gallego ya participó en la inauguración de la cita este jueves, reivindicando la voz de las comunidades autónomas ante los retos globales frente a Pedro Sánchez y el rey Felipe VI.

En esta ocasión, Rueda ha tomado la palabra en primer lugar para poner en valor el hecho de que los tres presidentes de las tres comunidades históricas compartan escenario. Como indica Europa Press, ha reivindicado la vigencia y la necesidad del Estado autonómico y la de "descentralización bien planteada".

En un discurso en el que ha subrayado la estabilidad política de Galicia, que le permite avanzar en competitividad, ha rechazado la propuesta de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo estatal, al asegurar que sitúa a Galicia en "entre los segundos y los terceros por la cola". "No estábamos en esa posición, ni muchísimo menos", ha afirmado.

Rueda ha incidido en el mensaje de que Galicia no quiere ser "más que nadie, pero tampoco podría admitir ser menos". "Eso es cohesión", ha afirmado, así como ha señalado que los territorios competirán, pero "sobre unas condiciones de igualdad básicas", "cada uno con sus habilidades y sus capacidades". "Si no hay una financiación justa no habrá cohesión territorial", ha concluido.

Pradales critica la "deriva" centralizadora

Pradales ha reivindicado también la estabilidad política de Euskadi como un "valor" que tiene impacto en términos de crecimiento económico y ha mostrado su preocupación por la "deriva" que se ha producido en los últimos años hacia "una centralización de los poderes políticos, económicos, tecnológicos en torno a la capital".

"No tenemos nada en contra de Madrid o la Comunidad de Madrid, comparto plenamente lo que decía el presidente Rueda, no se trata de enfrentar territorios, pero sí hay inercias que llevan a una concentración de poderes en torno a la capital en un Estado. Y eso en términos de cohesión territorial y en términos de no generación de tensiones territoriales, creo que es un mal negocio", ha sostenido.

Illa defiende el modelo de financiación del Gobierno

Illa, asimismo, ha iniciado su intervención poniendo en valor que la presencia de los tres presidentes lanza un mensaje de que Galicia, Euskadi y Cataluña son también "España". "Está bien recordar, que más allá de Madrid, está Galicia, está Euskadi y está Cataluña, parte también de España".

En financiación y después de que el presidente Rueda rechazase la propuesta presentada por el Gobierno, el 'president' ha abogado por reformar un sistema "caducado" y ha defendido la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez. "Puede no gustar, pero como mínimo, si se mira con objetividad, hay que reconocer que nadie pierde y que reduce las diferencias entre comunidades", ha sostenido.

Además, en su respuesta a Rueda, ha dicho que "si a usted no le gusta", lo que se debe decir es "qué se propone" para "hablarlo". A este respecto, el titular del Gobierno gallego le ha replicado que la Xunta de Galicia "ha hecho 18 alegaciones al modelo propuesto" a las que ni se les ha contestado.

Por su parte, Pradales ha recordado que el actual debate sobre la financiación no afecta directamente a Euskadi por su concierto económico aunque ha reconocido que sí lo hace "indirectamente" mediante la Ley de cupo quinquenal. "Y en cálculo de cupo sí influye lo que el Gobierno vaya a hacer con la financiación o la condonación de la deuda del FLA", ha indicado.

Sobre vivienda

A lo largo de sus intervenciones, realizadas antes de la votación en el Congreso de los decretos de vivienda, los tres presidentes se han referido a este asunto sobre el que el titular de la Xunta ha incidido que las medidas propuestas por el gobierno no mejoran la oferta. "Menos dogmas, soluciones contra reloj y más planificación construir y permitir que otros construyan", ha dicho.

A este respecto, el lehendakari vasco ha criticado que el actual "clima político" en el Congreso de los Diputados impida pactar, "cuando menos, un marco de referencia" en vivienda; mientras que el presidente de la Generalitat ha cargado contra Junts. "Un partido que dice defender los intereses de los catalanes se equivoca gravemente" con su postura, ha afirmado.

La mesa ha concluido con Antón Costa lanzando una pregunta sobre si los presidentes se atreverían a sugerir la fecha más adecuada para las elecciones generales. Una interpelación que solo ha sido respondida por Alfonso Rueda: "Yo lo tengo fácil, cuanto antes", ha zanjado.