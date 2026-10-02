Rajoy y Felipe González piden elecciones generales desde Galicia: "Se tienen que convocar"

Mariano Rajoy y Felipe González participan en una mesa de debate en el Foro La Toja Elena Fernández - Europa Press

Los expresidentes de España Mariano Rajoy y Felipe González han pedido al actual jefe del Estado, Pedro Sánchez, que debería llamar a los ciudadanos a las urnas de inmediato. También han compartido en la necesidad del Gobierno de establecer un diálogo ante la "invasión" de Ceuta y en materia de vivienda.

"Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan", ha ironizado el exlíder socialista, mientras el 'popular' ha reclamado a Sánchez que dé el paso "ya". "Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar", ha replicado Rajoy a González, como recoge Europa Press.

Ambos han coincidido en una mesa de debate en el 'Foro La Toja'. Pese al título 'Dos miradas sobre España', se ha visualizado una coincidencia significativa entre ambos expresidentes en asuntos claves en el actual contexto estatal, marcado por la votación en el Congreso de los reales decretos de vivienda, que no han salido adelante.

Tanto Rajoy como González han dado a entender que Sánchez ya llega "tarde" y que la convocatoria de los comicios generales se debería haber efectuado. El expresidente del PP considera que el país "no se puede gobernar desde hace mucho tiempo".

Rajoy y González han señalado la "incapacidad" de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "¿Qué le pasa a España? Yo ya he agotado los calificativos. 'ChatGPT' no existía cuando se aprobaron los últimos presupuestos", ha recordado el 'popular'.

"¿Se puede vivir sin presupuestos?", se ha preguntado el que fuera presidente socialista, para añadir que, si bien ahora "parece que sí", no comparte la postura. Ha recordado que cuando él "no tuvo mayoría para aprobarlos" acabó convocando comicios.

González ha ido un paso más, aunque sin citar de forma expresa a Sánchez, ha introducido una crítica a dirigentes que atacan a Donald Trump e inciden en el "desorden internacional", pero después no tienen "respeto" por el "derecho interno" en sus países.

Pactos de Estado y bipartidismo

Los dos mandatarios han echado en falta diálogo entre los principales partidos en España (PP y PSOE) en cuestiones como la "invasión" (término empleado por ambos) de Ceuta. Con el foco en la vivienda, González ha advertido que, frente a proclamas "populistas", no habrá "solución" si no se ponen de acuerdo las administraciones.

"Estoy de acuerdo, es un problema transversal, lo tiene absolutamente todo el mundo. Esto es imposible hoy, pero la vivienda es el clásico tema de pacto de Estado del bipartidismo, porque funciona muy bien", ha coincidido Rajoy y ha apuntado a la importancia de abordar esta cuestión con las autonomías.

"Claro que se necesita un pacto", ha agregado González. Tras incidir en las bondades de la "descentralización" y en los riesgos de "centrifugar el poder", ha compartido en que las autonomías deben participar. Y ha agregado: "Y yo metía a los ayuntamientos, que igual tienen algo que decir".

Diálogo en Ceuta

Rajoy ha profundizado en la defensa del diálogo entre PP y PSOE, y ha esgrimido que él es un "incondicional del bipartidismo". "Porque ha funcionado aquí y en un sinfín de países", ha argumentado, al tiempo que ha cargado contra los "populismos" y ha recalcado que tanto le preocupa "la extrema derecha" como "la extrema izquierda y la extrema estupidez".

Entonces, el debate ha desembocado en la crisis de Ceuta, donde ambos han compartido también que la situación exigiría el diálogo de Sánchez con la oposición. Para González, Sánchez tendrá que abordar con sus rivales políticos los pasos a dar.

De hecho, ha puesto propuestas sobre la mesa: bajo su punto de vista, es necesario reforzar la defensa de las fronteras con "nuevos instrumentos", pero también fortalecer a Guardia Civil y Policía Nacional. Es más, ha esgrimido que las fuerzas de seguridad necesitan más y mejores medios para poder combatir "en igualdad de condiciones" el narcotráfico.

González y Rajoy, quienes han defendido que en sus mandatos tuvieron una buena relación con Marruecos y Argelia, también han manifestado la preocupación compartida por mostrar "la debilidad" de un país con el argumento de que "el vecino se crece". "Cuando se ve un país debilitado, los vecinos tratan de abusar de la situación", ha dicho González.