La Festa do Marisco de O Grove (Pontevedra) recibe la visita sorpresa de Pedro Sánchez

Arranca por todo lo alto la XLIII Festa do Marisco de O Grove. La localidad pontevedresa ha recibido la visita sorpresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha disfrutado de la "maravillosa gastronomía" de las Rías Baixas, entre partidarios y algún detractor.

En uno de los momentos más complicados para el Ejecutivo socialista, entre los casos de corrupción y las crisis de la vivienda y de Ceuta, Sánchez ha visitado este jueves las Rías Baixas. Primero, ha puesto en valor la industria aeroespacial durante una visita a las instalaciones de Delta Vigo, en su sede en el PTL de Valladares.

Allí, ha estado acompañado en todo momento por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El regidor olívico ha señalado que el objetivo del recorrido era enseñar al presidente "lo que somos, economía, lo que hacemos" y acercarle una vertiente de la industria viguesa menos conocida que la automoción.

A continuación se ha dirigido a O Grove, donde ha sorprendido a sus vecinos y vecinas en la inauguración de la Festa do Marisco, uno de los mayores eventos gastronómicos de Galicia. Según ha informado la propia organización del evento en sus redes sociales, Sánchez ha disfrutado de una "tapa de pulpo y varios productos de nuestra fiesta".

El presidente del Ejecutivo entró por en medio de las personas que había en la carpa, bastantes para ser un día de semana. Por un lado se encontró con algún piropo a su porte y apelativos como "presidente, presidente", mientras por otro tampoco faltó algún detractor que reprobó la situación de Ceuta.

Flanqueado por el alcalde de O Grove, José Cacabelos, y otros cargos socialistas como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; o el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el presidente repartió besos y estrechó manos, incluso las de algún trabajador en los puestos que sirven marisco en esta tradicional cita gastronómica.

Mejillones o empanada fueron otras de las viandas que el líder socialista pudo degustar antes de protagonizar, junto al rey Felipe VI, la inauguración del 'Foro La Toja'. Vínculo Atlántico', donde el sábado también recalará su contrincante, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Previamente, a las 13:30 horas, Sánchez ha visitado la empresa de vivienda industrializada Caslua Import, en San Vicente do Mar.

Desde las 16:00 horas, Sánchez ha participado en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja – Vínculo Atlántico. La cita estará encabezada por el rey Felipe VI y también acudirá, entre otras autoridades, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.