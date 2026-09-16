Juan Carlos I llega a Galicia para participar en las regatas del fin de semana

El Rey Juan Carlos desembarcando, a 17 de mayo de 2025, en Sanxenxo (España). José Ramón Hernando - Europa Press.

Juan Carlos I ya se encuentra en Galicia, en la que es su cuarta visita de este año, con motivo de la regata que se celebra este fin de semana en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Según ha podido saber Europa Press, el padre de Felipe VI ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo, minutos después de las 12:00 horas de esta jornada, donde ha sido recibido, como es habitual, por su amigo y anfitrión Pedro Campos.

Así, la undécima edición de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, que reunirá a más de 170 barcos en la ría de Pontevedra, se desarrollará del 18 al 20 de septiembre.

Sin embargo, el rey emérito no asistirá a todo el campeonato, tal y como han trasladado fuentes de su entorno consultadas por Europa Press. El motivo es que, en la jornada del domingo, recibirá en Francia el Premio Saint-Simon por sus memorias 'Reconciliación'.

El regreso del rey emérito a Sanxenxo se produce, además, semanas después del fallecimiento de Josep Cusí, amigo personal de Juan Carlos I y socio de honor del Real Club Náutico de Sanxenxo, que visitó en numerosas ocasiones la localidad pontevedresa.