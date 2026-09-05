Un incendio en la subestación de Tibo, en Caldas de Reis (Pontevedra), moviliza a los servicios de emergencia

Un incendio declarado este sábado por la tarde en la subestación eléctrica de Tibo, en Caldas de Reis, ha afectado a uno de sus transformadores.

Según fuentes de Naturgy que recoge Europa Press, el fuego permanece controlado y no ha tenido repercusión en el suministro eléctrico de los clientes.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 15:25 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Vilagarcía de Arousa y Ribadumia, además de voluntarios de Protección Civil de Cuntis y Portas y personal de la compañía. También participan en el operativo agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, así como el alcance de los daños registrados en las instalaciones.