Incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra): un helicóptero y tres aviones trabajan en su extinción

Incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), a 5 de septiembre de 2026. Europa Press

Actualización: El incendio ha quedado estabilizado pasadas las 17:30 horas, según ha informado la Consellería de Medio Rural, tras calcinar una hectárea.

Un incendio forestal se ha declarado este sábado por la tarde en Vilanova de Arousa, concretamente en la parroquia de Deiro.

El fuego comenzó a las 15:49 horas y la Consellería do Medio Rural todavía no dispone de una estimación de la superficie calcinada.

En las labores de extinción participan un helicóptero y tres aviones, además de un agente, cuatro brigadas y dos motobombas movilizados por el dispositivo autonómico.

Los medios continúan trabajando en la zona para controlar y extinguir el incendio, mientras se mantiene pendiente una primera valoración de la superficie afectada.

Incendio en Panxón

Otro operativo autonómico se ha encargado de extinguir un conato de incendio registrado al mediodía en Panxón, en el municipio pontevedrés de Nigran, que finalmente quemó una superficie de 0,07 hectáreas.



