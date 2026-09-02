Un vecino de Meis (Pontevedra) alerta de un fuerte olor a marihuana y los agentes terminan interceptando cinco plantas

Un ciudadano dio la voz de alarma en Meis por la presencia de un fuerte olor a marihuana. Acto seguido, los agentes de la Guardia Civil iniciaron unas pesquisas que les permitieron dar con cinco plantas de marihuana y un total de 608 gramos de cogollos. Estaban ubicados en una finca del término municipal.

Según informó el Instituto Armado en un comunicado, la intervención se produjo el pasado domingo. Desde la parte de fuera de la finca, los agentes observaron en la parte posterior un tubo metálico que sobresalía al exterior, el cual podría identificarse como un sistema de extracción -necesario para el cultivo de cannabis sativa en interior-.

Tras entrevistarse con el propietario, los agentes localizaron las plantas de cannabis y la sustancia ya recolectada y dispuesta en forma de cogollos. Asimismo, los agentes comprobaron que la finca disponía de una conexión irregular a la red eléctrica, mediante un enganche ilegal.

El cargamento será destruido

La sustancia intervenida y las plantas que fueron incautadas serán remitidas a Sanidad Exterior para su correspondiente destrucción. Además, se continúa con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades.

El propietario de la plantación indoor, un hombre de Meis de 34 años y con diversos antecedentes policiales, está investigado por un delito de tráfico de drogas, con elaboración y cultivo.

Las diligencias fueron enviadas al Tribunal de Guardia de Cambados, donde tendrá que comparecer el investigado cuando sea requerido para ello, tal y como recogió Europa Press.