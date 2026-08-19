Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) defiende que su "Festa da Auga" no eleva el gasto

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha salido en defensa de su popular fiesta del agua en un momento en el que el consumo excesivo de esta prestación se mira con especial cuidado. El ente local ha emitido un comunicado aportando datos de Espina&Delfín y concluyendo que la fiesta "no eleva el gasto" en agua.

En concreto, según el gobierno local, "las cifras de agua tratada en la estación depuradora (ETAP) y emitida a la red de suministro desvelan que el consumo del día de San Roque en todo el término municipal fue, con 9.201 metros cúbicos, el menor de los últimos seis días, y un 9,3% inferior al registrado en 2025 (10.145 metros cúbicos)". Lo anterior, anotan, teniendo en cuenta "las elevadas temperaturas" y que el número de asistentes a la celebración se incrementó un 16%, al pasar de las 30.000 a las 35.000 personas.

Comparativa

Para evaluar adecuadamente la repercusión de la Fiesta del agua se solicitaron datos de los días anteriores y posteriores, a efectos de hacer una comparativa. Así, el día de mayor consumo fue el jueves día 13 (11.303), el viernes 14 (11.137), el lunes 17, festivo en la localidad (11.126), y el sábado 15 de agosto (10.257), también festivo.

Además, de los 9.201 metros cúbicos consumidos el 16 de agosto, solo 6.793 correspondieron a la zona centro-sur, donde se enmarca la Fiesta del agua. Además, según recogió Europa Press, esta cifra es incluso inferior (un 14,5% menos) a la registrada en este mismo ámbito el año pasado (7.951 metros cúbicos), cuando hubo 5.000 personas menos en la celebración.

En lo que a basura se refiere, con el aumento de público se generó también mayor cantidad de desperdicios. El incremento total a nivel municipal fue un 7% superior, pasando de los 87.360 kilos recogidos en 2025 a los 93.480 de este.