Fallece José Cusí, socio de honor del Náutico de Sanxenxo y armador del "Bribón"

El Real Club Náutico de Sanxenxo ha lamentado públicamente el fallecimiento de José Cusí, socio de honor de la entidad y figura "relevante", tal y como han destacado, de la vela española.

El Náutico de Sanxenxo destacó su papel de armador del "Bribón" y su trayectoria en el mundo de la vela, especialmente, desde los 2000. "El 'Bribón' representó al club en numerosos campos de regatas nacionales e internacionales, llevando el nombre del Real Club Náutico de Sanxenxo a algunas de las competiciones más prestigiosas y sumando importantes éxitos deportivos", aseveraron.

Más allá de lo estrictamente deportivo, la entidad quiso poner en valor una vinculación con Cusí "basada en la amistad, el cariño por Sanxenxo y una pasión compartida por el mar y la vela". "Tu recuerdo siempre formará parte de la historia del Real Club Náutico de Sanxenxo", concluyeron.