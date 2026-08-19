Fallece José Cusí, socio de honor del Náutico de Sanxenxo y armador del "Bribón"
Desde esta entidad han querido trasladar su "cariño" a familiares y amigos
También te podría interesar: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) defiende que su "Festa da Auga" no eleva el gasto
El Real Club Náutico de Sanxenxo ha lamentado públicamente el fallecimiento de José Cusí, socio de honor de la entidad y figura "relevante", tal y como han destacado, de la vela española.
El Náutico de Sanxenxo destacó su papel de armador del "Bribón" y su trayectoria en el mundo de la vela, especialmente, desde los 2000. "El 'Bribón' representó al club en numerosos campos de regatas nacionales e internacionales, llevando el nombre del Real Club Náutico de Sanxenxo a algunas de las competiciones más prestigiosas y sumando importantes éxitos deportivos", aseveraron.
Más allá de lo estrictamente deportivo, la entidad quiso poner en valor una vinculación con Cusí "basada en la amistad, el cariño por Sanxenxo y una pasión compartida por el mar y la vela". "Tu recuerdo siempre formará parte de la historia del Real Club Náutico de Sanxenxo", concluyeron.