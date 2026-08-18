Oubiña abre su bodegón en Galicia a los que quieren conocer su historia: "Les invito a un vino"

Laureano Oubiña no cesa en su propósito de organizar una actividad divulgativa sobre la historia del narcotráfico en Galicia. Lo anterior, tras suspenderle la Xunta una ruta en barco que iba a incluir, además de sus propias vivencias contadas en primera persona, un apartado culinario y turístico por las Rías Baixas.

A principios de este mes de agosto, el ente autonómico prohibió expresamente la iniciativa de Oubiña. Según fuentes de la Axencia de Turismo consultadas por Treintayseis, porque la normativa establece que este tipo de productos "solo pueden ser comercializados por agencias de viajes que cuenten con la preceptiva licencia", un requisito que, según el expediente, no se cumplía, pues no figuraba ninguna agencia autorizada detrás de la propuesta.

Laureano Oubiña cargó, tras lo anterior, contra la clase política, acusándola de no permitirle desarrollar iniciativas que faciliten su reinserción, aseverando que, actualmente, se gana la vida con iniciativas laborales lícitas - vende vino, ropa y escribe libros-.

Este martes y a pesar de haber intentado seguir con su ruta -que ya había vendido los 250 pases disponibles-, el propio Oubiña anunciaba la suspensión de la iniciativa de manera definitiva. Lo hacía, eso sí, culpando a la Xunta de Galicia. Con todo, quiso animar a todos los que estaban interesados en conocer su historia a pasarse por su bodegón: "Los recibiré con mucho gusto y les invitaré a un vino. Les explicaré todo lo que me pregunten, incluido el recorrido que íbamos a hacer", comunicó a sus seguidores -más concretamente, a los que habían comprado los billetes para participar en la ruta y a los que se comprometió a devolver el dinero-. "No se me permite nada, ni la reinserción. Estoy dispuesto a dar la cara", añadió.