La suerte sonríe a Vilanova de Arousa (Pontevedra): el cupón del fin de semana de la ONCE deja 180.000 euros

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa 180.000 euros, en nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del pasado sábado.

Según ha indicado la ONCE en un comunicado remitido a Europa Press, el vendedor que ha llevado la suerte ha sido Modesto Laya Chantada durante su ruta de venta por el municipio pontevedrés.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, así como premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.