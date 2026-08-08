Rescatada una persona que flotaba boca abajo en la playa de A Lanzada (Pontevedra)

Susto en la playa de A Lanzada, en Sanxenxo (Pontevedra). Una persona se encontraba flotando boca abajo y tuvo que ser rescatada y evacuada en ambulancia por los servicios sanitarios este pasado viernes.

Tal y como trasladó el 112 Galicia, los hechos tuvieron lugar pasadas las 20:10 horas y fue un particular quien alertó de una persona a la que tuvieron que sacar del agua en la playa de A Lanzada, a la altura de Noalla (Sanxenxo).

A continuación, como relata Europa Press, otro alertador apuntó que la persona fue hallada flotando boca abajo en el agua.

Hasta el punto, se desplazaron miembros de Urgencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia y socorristas del arenal. Finalmente, la persona fue evacuada en ambulancia.