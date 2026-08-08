Evacuado un hombre en Caldas (Pontevedra) tras lesionarse en el Alto del Monte Xiabre

Un helicóptero medicalizado del 061, con base en Santiago, ha evacuado a un hombre lesionado en una pierna tras sufrir una caída en la zona del Alto del Monte Xiabre, ubicado en Caldas de Reis (Pontevedra).

El 112 Galicia fue alertado en torno a las 12:15 horas de este sábado a través de un particular. Este explicó que, aunque el herido había ido a practicar trial, se encontraba detenido en el momento de la caída en este lugar de la parroquia de Saiar.

Hasta el lugar se desplazó el 061, la Policía Local de Caldas y Protección Civil de Cuntis. Finalmente, como recoge Europa Press, el herido fue trasladado al hospital en el helicóptero medicalizado del 061.