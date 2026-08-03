Imagen de unos mejillones cociéndose.

Imagen de unos mejillones cociéndose. iStock.

O Salnés

La Fiesta del Mejillón y el Berberecho de Vilanova de Arousa (Pontevedra) ya es de Interés Turístico Nacional

La resolución, con fecha de 27 de mayo de 2026, ha sido firmada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau

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La Fiesta del Mejillón y el Berberecho de Vilanova de Arousa (Pontevedra) ya goza de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, tal y como se recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Barco Mar de Ons.

La resolución, con fecha de 27 de mayo de 2026, ha sido firmada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, de conformidad con la normativa que regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, tal y como recoge Europa Press.

Con esta distinción, el evento gastronómico gallego recibe el reconocimiento oficial por su "relevancia turística a nivel nacional". Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.