Vehículo calcinado en Cambados.

Vehículo calcinado en Cambados. Guardia Civil

O Salnés

Diez menores de Cambados (Pontevedra), investigados por robo e incendio de un vehículo municipal

La Fiscalía de Menores de Pontevedra continuará con el procedimiento legal correspondiente

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Un total de diez menores de edad -de entre 14 y 16 años- están siendo investigados por la Guardia Civil como presuntos autores de daños y robo en el taller de empleo municipal. También se les atribuye el incendio de un vehículo oficial del Concello.

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Según ha detallado la Guardia Civil, la operación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por el propio ente local tras una sucesión de actos vandálicos registrados en este recinto entre el 19 y 26 de junio, tal y como recogió Europa Press.

El primero de los hechos ocurrió cuando los autores accedieron al recinto del taller de empleo saltando la valla perimetral y fracturando una puerta de acceso al edificio. Una vez en el interior, ocasionaron "importantes daños" en el material informático y sustrajeron un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico, dos taladros y varios sombreros.

Entre los días 23 y 24 de junio, el grupo apedreó un vehículo municipal que se encontraba estacionado en el recinto, rompiendo todos sus cristales y provocando múltiples daños en la carrocería. En la noche del 25, "el mismo turismo fue incendiado de forma intencionada", ha constatado la Guardia Civil. El coche quedó completamente calcinado y las llamas afectaron también a las instalaciones municipales.

Las gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar a los presuntos responsables y recuperar parte de los efectos sustraídos, ya devueltos al patrimonio municipal.

Asimismo, se identificó a los representantes legales de los menores, que fueron informados de los hechos. Las diligencias policiales han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Pontevedra para continuar con el procedimiento legal correspondiente.