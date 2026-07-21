Investigan si fue provocado el incendio en la vivienda del alcalde de Vilanova (Pontevedra)

Investigan un incendio que tuvo lugar la pasada noche del domingo en la vivienda del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. El regidor denunció los hechos, que considera que fueron provocados.

En un comunicado remitido a Europa Press, el Gobierno local informó este lunes de que el mandatario local se ausentaría de un acto de presentación al que estaba previsto que asistiese.

Según explicaban, había sufrido un "atentado" en su propiedad, un incendio "con indicios de ser provocado", que ocasionó diversos daños materiales en la vivienda.

En este contexto, el alcalde de Vilanova interpuso una denuncia en dependencias policiales. Por el momento, se desconocen más detalles de lo sucedido, ya que se están investigando los hechos.