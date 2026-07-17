Un accidente entre un camión y una furgoneta deja importantes retenciones en la AP-9 dirección Pontevedra

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este viernes en la AP-9, a la altura del kilómetro 105, en el municipio de Caldas de Reis y en dirección sur, ha provocado importantes retenciones en plena operación salida de la segunda quincena de julio.

Según ha informado el 112 Galicia, la alerta se recibió al filo de las 16:00 horas a través del sistema automático de aviso de emergencias, que notificó una colisión entre dos vehículos. En un primer momento no se informó de la existencia de personas heridas.

Sin embargo, una segunda llamada confirmó que el accidente implicaba a un camión y una furgoneta y que era necesaria la intervención de los servicios sanitarios para atender a los ocupantes.

Ante esta situación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos del Servicio de Emergencias de Cuntis para atender el siniestro y garantizar la seguridad en la vía.

El accidente se produjo en una de las jornadas con mayor intensidad de tráfico del verano, coincidiendo con la operación salida de la segunda quincena de julio, lo que agravó las consecuencias sobre la circulación. Dos horas después del siniestro, las retenciones continuaban afectando a varios kilómetros de la AP-9 en sentido sur.

Por el momento, no ha trascendido el estado de las personas implicadas en el accidente, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para restablecer la normalidad en la circulación.

Otra tarde trágica en las carreteras pontevedresas

Apenas una hora antes, dos personas fallecieron en un grave siniestro ocurrido en el municipio de O Porriño.

Según informó la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas en el kilómetro 2 de la PO-510, donde se produjo un choque frontal entre dos turismos. Las víctimas mortales, una mujer de 68 años y un hombre de 62, viajaban en uno de los vehículos y tuvieron que ser excarceladas por los equipos de emergencia.

En el otro turismo viajaban un conductor y tres acompañantes, que resultaron heridos de gravedad, uno de ellos evacuado en helicóptero.