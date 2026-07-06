Incendio en Sanxenxo (Pontevedra): el fuego calcina un chiringuito en la playa de A Lapa

El chiringuito Pé na Praia, en la playa de A Lapa, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, ha sufrido un incendio a primera hora de este lunes.

Según fuentes municipales que recoge Europa Press, el origen del incendio fue en la cocina y las llamas ocasionaron importantes daños materiales.

Hasta el lugar se desplazaron Emerxencias Sanxenxo, la Policía Local y los bomberos de Sanxenxo. La Guardia Civil investiga el suceso.