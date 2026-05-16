Pontecesures (Pontevedra) sale a la calle contra el ERE de Nestlé: afecta a 27 familias COMITÉ DE EMPRESA DE NESTLÉ

Pontecesures ha acogido este sábado una multitudinaria movilización contra el expediente de regulación de empleo iniciado por Nestlé, que prevé afectar a 27 trabajadores de la planta pontevedresa, la única que la compañía tiene en Galicia, 301 empleados si se suman los distintos centros incluidos en el proceso en España.

La protesta ha partido al mediodía de la Praza de Pontevedra y ha finalizado frente a la fábrica, en una marcha que los organizadores han calificado de "masiva" e "histórica" y que, según sus estimaciones, ha reunido a cerca de 1.500 personas, entre plantilla, vecinos, representantes sindicales y cargos políticos.

Desde el comité de empresa, su secretario, Francisco Rivas, de UGT, ha asegurado que "no se recuerda una manifestación de este tipo en el pueblo" y ha advertido de que Pontecesures es la tercera planta más afectada en términos absolutos, pero la primera en proporción. Según sus cálculos, el ERE alcanzaría al 14% de la plantilla, aproximadamente uno de cada seis trabajadores.

Rivas ha cuestionado la decisión de la empresa y ha defendido que no contemplan la salida de 27 personas, al entender que, de existir excedente de personal, respondería a "una mala gestión en los últimos años". El proceso afecta también a centros de Sebares, La Penilla, Miajadas, Reus y Girona.

La plantilla se encuentra ahora en plena negociación con la compañía, tras la primera reunión de la comisión negociadora celebrada el viernes. El periodo de consultas finalizará el próximo 4 de junio, y los sindicatos esperan que el proceso se desarrolle de forma "limpia y formal", con una reducción del número de afectados y buenas condiciones de salida para quienes finalmente puedan verse incluidos.

Nestlé, por su parte, justificó la medida por la evolución del sector del gran consumo, marcada por el aumento de costes, los cambios en los hábitos de consumo, el avance de la marca de distribución y la necesidad de automatizar y digitalizar procesos.

A la protesta se sumaron también representantes políticos, entre ellos cargos del PSdeG, que respaldaron las reivindicaciones de la plantilla y reclamaron a la Xunta una mayor implicación.