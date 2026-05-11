Juan Carlos I regresa a Galicia para participar en las regatas de este fin de semana en Sanxenxo

Juan Carlos I volverá este miércoles al municipio pontevedrés de Sanxenxo, apenas un mes después de su última visita a Galicia.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno, el rey emérito llegará al aeropuerto de Vigo y su estancia se debe, como es habitual, a las regatas que se disputan el fin de semana en la ría de Pontevedra.

Así, según la información recogida en la web de la Federación Gallega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo del 'Bribón', junto al resto de la tripulación, para participar en la competición.

Con todo, en la visita anterior el exjefe del Estado no navegó a bordo del velero y siguió la regata desde una embarcación auxiliar, acompañado de su hija la infanta Elena.