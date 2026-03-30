Una conducta grave: Interceptan a dos jóvenes en un túnel del AVE en Vilagarcía (Pontevedra)
Los jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron avistados dentro de zonas restringidas y agentes de la Policía Local, tras identificarlos, los evacuaron del lugar
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Dos jóvenes, uno de ellos, menor de edad; protagonizaron un suceso que pudo tener consecuencias graves en Vilagarcía de Arousa. Según ha trascendido, fueron interceptados en la tarde de este pasado domingo tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad -AVE-.
Según fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas. Más concretamente, los jóvenes fueron avistados dentro de zonas restringidas.
Por ello, los agentes los identificaron y los sacaron del recinto, avisando a los padres del menor. Fue precisamente la madre de este quien llevó a ambos a casa.