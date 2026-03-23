Logra salir de su coche antes de que las llamas lo calcinasen por completo en Sanxenxo (Pontevedra)

Logra salir de su coche antes de que las llamas lo calcinasen por completo en Sanxenxo (Pontevedra) EMERXENCIAS SANXENXO

O Salnés

Logra salir de su coche antes de que las llamas lo calcinen por completo en Sanxenxo (Pontevedra)

El conductor fue alertado por otro de que salía abundante humo del vehículo

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El conductor de un vehículo fue capaz de salir del coche antes de que las llamas calcinasen por completo su vehículo.

Ambiente previo al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Celta de Vigo y el Olympique de Lyon, en los alrededores del estadio de Balaídos

Los hechos ocurrieron este domingo en la zona de Touticeira, en la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. Según fuentes municipales que recoge Europa Press, fue alertado por otro conductor mientras circulaba de que salía abundante humo del turismo.

Así, logró estacionar y bajarse del automóvil, un Smart a gasolina que quedó totalmente calcinado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias de Sanxenxo y agentes de la Policía Local.