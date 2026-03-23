Logra salir de su coche antes de que las llamas lo calcinen por completo en Sanxenxo (Pontevedra)

Logra salir de su coche antes de que las llamas lo calcinasen por completo en Sanxenxo (Pontevedra) EMERXENCIAS SANXENXO

El conductor de un vehículo fue capaz de salir del coche antes de que las llamas calcinasen por completo su vehículo.

Los hechos ocurrieron este domingo en la zona de Touticeira, en la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. Según fuentes municipales que recoge Europa Press, fue alertado por otro conductor mientras circulaba de que salía abundante humo del turismo.

Así, logró estacionar y bajarse del automóvil, un Smart a gasolina que quedó totalmente calcinado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias de Sanxenxo y agentes de la Policía Local.