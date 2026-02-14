El PSOE de Pontevedra acusa a Xunta y Diputación de no dar ayudas por los temporales

Así lo ha señalado el secretario xeral provincial, David Regades, después de que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobase declarar a Galicia como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil.

Tal y como ha recogido Europa Press, los socialistas pontevedreses han analizado esta cuestión en la reunión de su ejecutiva provincial, celebrada en Caldas de Reis. Allí, el secretario xeral provincial ha explicado que recopila los datos sobre el impacto del tren de borrascas que afecta a Galicia desde noviembre "causando daños inmensos a las infraestructuras y servicios municipales, a las propiedades vecinales, a las instalaciones empresariales y a las explotaciones agrarias y ganaderas".

Los socialistas han sostenido que la única puerta abierta, a día de hoy, para acceder a las ayudas públicas es la del Gobierno de España, porque de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra "no se sabe nada".

Los 3 millones de Carmela Silva

Regades ha reprochado que esto es algo "habitual" por parte de la Xunta, pero no era así hasta ahora en la Diputación, pues el Gobierno provincial presidido por Carmela Silva repartió, según recordó, 3 millones de euros en 2023. Lo hizo, dijo, para compensar a los ayuntamientos afectados por temporales. "Ahora podemos comprobar que con el PP en la Diputación, el patrón del pasotismo se repite", censuró Regades antes de añadir que "los alcaldes y alcaldesas de esta provincia, los vecinos y las empresas aún no recibieron una llamada de las administraciones gobernadas por el PP. Solo tienen apoyo del Gobierno que preside Pedro Sánchez".

Críticas a la gestión de los temporales

En la ejecutiva también se ha hecho una evaluación muy crítica de la gestión de la Xunta durante los temporales, al asegurar que "se limitó a enviar correos electrónicos con alertas sobre el nivel de los ríos, pero sin activar el plan de emergencias ni enviar medios de apoyo a los ayuntamientos, como sí hicieron el resto de las comunidades autónomas afectadas".

"Losada ha afirmado que la Xunta hace gestión de oficinista y no puedo estar más de acuerdo", ha dicho Regades, que ha asegurado que el Gobierno de España tuvo que hacer una excepción con Galicia, dado que la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil requiere preceptivamente de la activación de la emergencia por la comunidad autónoma "y en Galicia nunca lo hacen, porque dejan la gestión de las emergencias exclusivamente en las manos de los alcaldes y alcaldesas".