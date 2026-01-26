Situación "crítica": Cuntis (Pontevedra) pide activar el nivel 2 de emergencia tras desbordamientos

El regidor ha explicado que la situación se ha ido "complicando" a lo largo de la jornada, y según ha confirmado Protección Civil, el Regueiro de Calvos se ha desbordado, por lo que hay riesgo de inundación de varias viviendas en la zona de Calvos.

Manuel Campos ha indicado que se mantendrán "vigilantes" también por posibles problemas en otros puntos del municipios, incluido el casco urbano, por donde pasa el río Gallo, como bien informa Europa Press.

A primera hora de la tarde de este lunes, el regidor ha difundido un mensaje en el que ha recordado que el municipio está en situación de alerta roja y que los servicios municipales de Emergencias y Protección Civil, debido a los desbordamientos, "no pueden asegurar el buen estado de las vías ni garantizar la seguridad en la circulación".

Por ello, Campos ha insistido "encarecidamente" en que debe evitarse cualquier desplazamiento innecesario y ha pedido no acercarse a las zonas fluviales, como puentes y paseos. El municipio de Cuntis es uno de los 16 ayuntamientos del interior de la provincia de Pontevedra que recibieron el aviso Es-Alert ante la previsión de fuertes lluvias.

"La situación es de riesgo extremo y muy cambiante. No pongáis en peligro vuestra vida ni la de los servicios de emergencias, exponiéndoos a situaciones de riesgo innecesarias", ha rogado el alcalde, que ha insistido en pedir la "colaboración" de todos los vecinos para "evitar desgracias".

Precisamente por esta situación, el alcalde se ha dirigido a la Xunta para solicitar que "reconsidere" la declaración de emergencia de nivel 2 en la provincia, o al menos en el municipio de Cuntis, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Emerxencias de Galicia.