Imagen de archivo de la Guardia Civil. Europa Press

O Salnés

Cortada la AP-9 en sentido sur en Portas (Pontevedra) por un accidente con un camión de mercancías peligrosas

Hay dos personas heridas, una de gravedad y otra leve

Publicada

Un accidente de tráfico entre un camión de mercancías peligrosas y un coche en la AP-9, en el kilómetro 116, a su paso por Portas (Pontevedra), ha provocado el corte de la autopista en dirección sur.

Según informa la Guardia Civil, el siniestro ocurrido en esta mañana de sábado deja a dos personas heridas, una de gravedad y otra leve.