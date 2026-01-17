O Salnés
Cortada la AP-9 en sentido sur en Portas (Pontevedra) por un accidente con un camión de mercancías peligrosas
Hay dos personas heridas, una de gravedad y otra leve
Un accidente de tráfico entre un camión de mercancías peligrosas y un coche en la AP-9, en el kilómetro 116, a su paso por Portas (Pontevedra), ha provocado el corte de la autopista en dirección sur.
Según informa la Guardia Civil, el siniestro ocurrido en esta mañana de sábado deja a dos personas heridas, una de gravedad y otra leve.