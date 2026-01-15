Colaborar con una revista inexistente: El intento de estafa en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha alertado públicamente de intentos de estafa en la localidad, concretamente, presuntos estafadores que ofrecen anuncios publicitarios en una revista inexistente de la Policía Local.

En un comunicado, el ente local detalló que varios negocios se pusieron este miércoles en contacto con la jefatura para exponer el caso. Las víctimas eran llamadas, según recogió Europa Press, desde un teléfono con número oculto ofreciendo una inserción publicitaria en la supuesta publicación a cambio de dinero. Por el momento, no hubo ningún establecimiento que cayese en la estafa.

Con todo, el Ayuntamiento pide prestar atención a este tipo de ofertas y, ante la más mínima duda, recomienda a los ciudadanos llamar a la Policía Local.