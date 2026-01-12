La Policía Nacional desarticula en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) un punto negro de venta de droga

La Policía Nacional ha desarticulado un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), tras la detención de un individuo por un delito de tráfico de drogas, asociado a la venta de menudeo de cocaína.

Según ha informado en una nota de prensa el cuerpo de seguridad, los vecinos del centro de la localidad pontevedresa denunciaron la "inseguridad" que generaba la actividad criminal del detenido. En concreto, informaron de una "gran afluencia" de personas ajenas al barrio, "presuntamente toxicómanas".

Con esta información, los agentes iniciaron las primeras pesquisas y organizaron un dispositivo en la zona. Así, consiguieron presenciar cómo dos personas accedían al lugar y realizaban un intercambio de sustancia estupefaciente por dinero.

En consecuencia, los policías detuvieron al presunto autor de un delito contra la salud pública. Los agentes también localizaron el vehículo del detenido, que guardaba en su interior 230 gramos de cocaína, 1.800 euros y una balanza de precisión. El detenido fue puesto a disposición judicial.