Armadores y pescadores dicen basta en Cambados (Pontevedra): "Somos pescadores, no delincuentes"

Armadores, patrones mayores y pescadores de las Rías Baixas han dicho basta. Este lunes se han concentrado en el puerto de Tragove, en Cambados, para protestar contra las nuevas exigencias de la Unión Europea de control pesquero, como el "inasumible" diario de pesca electrónico.

Bajo el lema 'Modificación do regulamento de control. Somos pescadores, no delincuentes', los manifestantes han mostrado el "malestar" de la flota por las nuevas exigencias de control pesquero a los barcos de más de 12 metros de eslora.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, José Manuel Rosas, ha cifrado que han asistido "entre 500 y 600 personas" a esta protesta que "es una hoguera, un preludio de un gran incendio como esto no se arregle".

Nuevo reglamento

El 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir. Entre otros ejemplos, Rosas se queja del establecimiento de un plazo horario fijo de cuatro horas de antelación para la notificación previa de entrada a puerto.

"De cabo Udra a Bueu hay 10 minutos de navegación, terminas de hacer la faena en cabo Udra y tienes que esperar cuatro horas para entrar en puerto, lo que es inasumible, y mientras aguantando las malas inclemencias del tiempo", expone. Advierte de que esto puede provocar más accidentes.

También tacha de "imposible e inviable anotar kilo a kilo todo cuanto vas cogiendo", ya que los "pesajes a bordo son muy complicados" y sin poder pasarse en un 20% para no ser multados, unido a "ocho comunicaciones durante el día". De tal forma, Rosas exige a la Secretaría General de Pesca una "moratoria" en la aplicación y espera soluciones en la próxima reunión del 22 de enero del Ministerio con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.