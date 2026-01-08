Tachan de "capricho" que A Illa (Pontevedra) quiera comprar la casa del narcotraficante Marcial Dorado

El Partido Popular de A Illa de Arousa (Pontevedra) considera "un capricho" que el gobierno municipal quiera comprar la casa del narcotraficante Marcial Dorado. Si el Plan Nacional Sobre Drogas decide subastar el inmueble, el Concello pretende adquirirlo para hacer una residencia de mayores y una casa de la juventud.

Como informa Europa Press, los populares han criticado que el gobierno municipal —formado por PSOE y BNG— hizo la "mayor subida de impuestos" porque la situación económica del Concello "era preocupante" y que, ahora, "ya puedan comprar mansiones". "¿Es prioritario? ¿Es lo que necesitamos?, han remarcado en un comunicado compartido por redes sociales.

A renglón seguido, ha incidido en que, si el Concello "está tan bien de dinero", lo que debería hacer el gobierno municipal es bajar impuestos, hacer un pabellón, arreglar el parque de O Bao y, entre otras cosas, comprar sillas para gente con movilidad reducida para las playas. "Deberían estar centrados en el importe y dejar de cumplir sus caprichos con el dinero del pueblo", han sentenciado los populares de A Illa.

Cabe recordar que el Concello da Illa de Arousa ya es propietario de dos parcelas embargadas a Marcial Dorado. En el suelo ubicado en la Avenida da Ponte construirán unas 70 viviendas de promoción pública y la parcela situada en la zona del Outeiro se convertirá en un parque público.

"Falta de respeto"

Por su parte, el alcalde del municipio pontevedrés, Luis Arosa, ha afirmado que los populares tienen "mucha cara dura" y se pregunta si "están al servicio del pueblo o de los intereses de siempre". En este sentido, ha tachado de "falta de respeto a la memoria del pueblo y a todas las víctimas de aquella época" que el PP crea que es un "capricho" recuperar el patrimonio de quien "causó tanto sufrimiento".

Ante esto, el regidor de A Illa ha contrapuesto la postura que los populares mantuvieron cuando el Concello de Vilanova compró el Pazo de Vista Real, que fue propiedad de la familia de los Charlines. "Sacaron pecho y dijeron que era un día histórico. Allí no era un capricho, era justicia social", ha afirmado.

Asimismo, ha calificado que es "demagogia barata" que los populares mezclen el mantenimiento de las playas o el pabellón con la creación de una residencia: "Es reírse de la gente". También ha subrayado que el ayuntamiento "tiene que hacer las dos cosas" y ha defendido que "solo hay una oportunidad" de que ese patrimonio pase a ser público.

"Lo que de verdad le duele al PP es la carga simbólica. No hay mejor justicia que convertir lo que fue un símbolo de impunidad en una residencia para los mayores o en un centro para la juventud. Pero pedirle al PP que celebre que el pueblo le gane la partida a ese pasado es pedirle demasiado al partido que se iba de vacaciones con quien todos sabemos", ha sentenciado el alcalde.